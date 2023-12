Dal Milleproroghe alla riduzione delle aliquote Irpef | occhi puntati sul Cdm di fine anno

(Di domenica 24 dicembre 2023) Mentre la manovra si accinge a ottenere il via libera definitivo della Camera, giovedì 28 dicembre è attesa una nuova riunione del Governo, l’ultima del 2023. Dal Superbonus alle pensioni dei medici, allo smart working, potrebbero arrivare importanti novità

Sistemata la manovra, che dopo il via libera del Senato si prepara alla seconda lettura blindata alla Camera, il governo apre il cantiere ... (feedpress.me)

Sistemata la manovra, che dopo il via libera del Senato si prepara alla seconda lettura blindata alla Camera, il governo apre il cantiere ... (feedpress.me)

Il lavoro sulprende le mosse innanzitutto da quello che è rimasto fuori dalla manovra. A partiredossier Superbonus, non ancora archiviato del tutto. Durante i lavori sulla legge ...... Giorgia Meloni rivolge gli auguri di Natale 'a ogni singolo italiano' con un video sui social... che all'ordine del giorno avrà, tra le altre cose, ile la riforma dell'Irpef, oltre ...Nuova Irpef. Sono complessivamente quattro i decreti attuativi della riforma fiscale attesi al consiglio dei ministri di giovedì 28 dicembre. È previsto innanzitutto, per ...Milleproroghe: pensioni, superbonus, smart working, Irpef, ecco tutte misure della manovra. Sistemata la manovra, che dopo il via libera del Senato si prepara alla seconda lettura blindata ...