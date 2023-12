Dai più celebri artisti dell' Ottocento ai grandi nomi della contemporaneità | tra cinema | moda e creatività Il legame che unisce l' Italia alla Ville Lumière ha una lunga storia

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 dicembre 2023) «Un artista non ha casa in Europa se non a Parigi» scriveva Friedrich Nietzsche in Ecce Homo nel 1888. Lo confermò qualche decennio dopo Ernest Hemingway: «Se sei abbastanza fortunato da aver vissuto a Parigi da giovane ovunque tu vada, per il restoa tua vita, resterà con te». Quanti creativi avrebbero voluto vivere il magnetismo di quella città che nell’si preparava a diventare metropoli, laboratorioco e culturale,palcoscenico di un’effervescente mondanità? A ...