Da Maestro a Barbie | fino a C' è ancora domani di Paola Cortellesi I 10 film di questo Natale

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 24 dicembre 2023) Durante il periodo di festa, per ripararsi dal freddo o per smaltire le svariate cene e pranzi natalizi, cosa c'è di meglio di un bel? Ecco dieci consigli cinematografici – da vedere per la prima volta o da recuperare – per alcune delle migliori pellicole di2024, in attesa degli Oscar di febbraio. "Babylon" di Damien Chazelle, con Margot Robbie e Brad Pitt Non esiste migliore inizio, per la lista degli eletti 2023. Racconta come tutto cominciò, quando Hollywood era un pezzo di terra con un bel clima e una luce strepitosa. Le attrici erano giovanissime, dopo i 20 anni nessuna poteva reggere la luce naturale. Il bellissimo e sfortunatodi Damien Chazelle – nato nel 1985, con “La la Land” si era imposto tra i giovani registi che amavano lo spettacolo, e incassavano premi – era troppo cinico. Troppo realistico per ...