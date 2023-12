Crosetto in Lettonia | Vicinanza ai militari italiani all' estero

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Riga, 24 dicembre 2023 "Sì, sono 7000 iche trascorreranno il Natale all'e ce ne sono anche migliaia che lo trascorreranno fuori casa in Italia. Perché qua siamo a visitare contingenti lontani migliaia di chilometri. Ma ci sono quelli che magari sono vicini a casa, ma lo trascorreranno nelle stazioni, per le strade a portare sicurezza ovunque. Così come gli infermieri, così come i medici, così come molti altri che operano per tutti noi. Io sono qua oggi per manifestare ladello Stato della Repubblica a quelli che la servono", le parole del ministro della Difesain. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev