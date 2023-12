Crisi Napoli | ‘Adda Passà a Nuttata’ | tra Sfide e Speranze

Piove sul bagnato in casa, azzurri rimaneggiati contro il Monza: quattro assenze pesanti per MazzarriUna serata da dimenticare in tutti i sensi. Per ilnera, che si è decisamente acuita dopo la sconfitta per 2 - 0 subita per mano della Roma allo stadio Olimpico. Walter Mazzarri (LaPresse) - Calciomercato.itGli azzurri hanno concluso ...Sacchi ammette che il pareggio di Salerno "ha aperto lasul mondo Milan e il futuro di ... Più o meno la stessa situazione si respira a. La sconfitta di Roma ha lasciato il segno: 6 ko in ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...