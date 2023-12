Covid | falsi certificati di esenzione dal vaccino Indagato anche un medico di Grosseto

(Di domenica 24 dicembre 2023) La Procura di Ravenna ha notificato a 36 le persone, tra medici e pazienti, l'avviso di conclusione indagine per l'ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, ritenuti, per ottenere l'dalla vaccinazione contro iltra il 2021 e il 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

