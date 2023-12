Costacurta | “Milan | perse fiducia e magia Leao deve trascinare”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Alessandro 'Billy', ex difensore del, ha parlato del momento dei rossoneri di Stefano Pioli e del portoghese Rafael

“Sono rimasto sorpreso sia dalla tempistica che dalle parole perché ha sparato alto. Non conosco le persone coinvolte ma mi sembra che lui abbia ... (sportface)

Alessandro Costacurta , ex giocatore rossonero, ha parlato negli studi di 'Sky Sport' al termine di Milan -Frosinone (pianetamilan)

Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match tra Atalanta e Milan (pianetamilan)

Il Milan festeggia oggi il suo 124° Compleanno : sui social festeggiano anche alcuni ex rossoneri. Ecco il messaggio delle leggende (pianetamilan)

dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A, Pobega si è operato: resterà ...... Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandroe ... Riduce il distacco dai bianconeri ildopo il 3 - 0 al Monza. Il Bologna batte la Roma e sale al ...L’ex giocatore del Milan Costacurta ha analizzato il match contro la Salernitana a SkySport. PAROLE – «Jovic da non presente si è dato da fare ma riesce a coprire solo fino a un certo punto le ...Mourinho sfida il Milan per la Champions «Preferisco pensare partita per partita». Le dichiarazioni del tecnico rossonero Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Roma-Napoli. Di seguito le ...