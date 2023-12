Costacurta | «Ho il dubbio che il Milan non si alleni | guardate l’Inter»

(Di domenica 24 dicembre 2023) Le parole di Alessandro, ex difensore del, sul momento difficile dei rossoneri. I dettagli Alessandroha parlato a Sky Calcio Club dei pessimi risultati ottenuti dal. LE PAROLE – «Ilfa una fatica incredibile a correre bene e giocare con la testa libera, forse c’è anche un pò di tensione psicofisica nei giocatori non so.. magari hanno paura di farsi male. Io vedo le altre squadre che giocano con ritmo, ma senza fare queste cose così esagerate, infatti ve lo chiedo: ilcome si allena secondo voi? C’è poi il tempo di recuperare? Vai a vederee non è così, c’è differenza». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24

dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro, Luca ...Lautaro per l'Inter: dopo il problema muscolare accusato in Coppa Italia contro il Bologna, l'...... Luciano Spalletti ONLY ITALY Spalletti parla a Sky Sport, con Paolo Condò, Billye ... Nel calcio moderno la riaggressione va fatta immediata senza il minimo, come ti giri a palla ...Billy Costacurta, ex difensore del Milan e della nazionale italiana, non ha dubbi sul calciatore più grande della storia del calcio.L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, si è espresso così prima del match ... Giocherebbe nelle altre squadre d’Europa Ho qualche dubbio». Giuliani sicura: «Obiettivo terzo posto!». Poi ...