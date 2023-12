Così l’intelligenza artificiale aiuta Israele a distruggere Gaza

Leggi su tpi

(Di domenica 24 dicembre 2023) Non si vedeva una campagna militareefferata contro la Palestina dalla Nakba del 1948, ma negli ultimi attacchi sulla Striscia diuna serie di fattori denotano un livello di inumanità senza precedenti: allentamento dei protocolli per limitare le morti civili, autorizzazioni a colpire obiettivi non militari, intelligenze artificiali per generare un maggior numero di bersagli, hanno contribuito a rendere l’Operazione “Spada d’acciaio” di, tra i bombardamenti a tappeto più mortali di sempre. In un’indagine condotta da +972, incentrata su interviste a membri dei servizi israeliani, testimonianze palestinesi, documentazioni dae dichiarazioni ufficiali delle Forze di difesa (Idf) e di altre istituzioni israeliane, dimostrano che i bombardamenti a tappeto contro i cosiddetti “obiettivi di forza” o ...