Cosa si è venduta la moglie Corinna | Michael Schumacher | rumors strazianti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sarà un altro Natale di dolore e lacrime a casa di. A 10 anni dal tremendo incidente sugli sci a Meribel, l'ex campionissimo della Ferrari e mito della Formula 1 continua la sua via Crucis fatta di silenzio mediatico e costanti terapie in famiglia per assicurargli le migliori condizioni di vita possibili. Schumi è vivo, ma non più quello di prima, ha dovuto ammettere l'amico di sempre Jean Todt. La, costantemente accanto a lui sia in clinica sia a casa, come riporta il Corriere della Sera per pagare le cure e l'assistenza H24 "ha venduto beni superflui, dall'aereo alle ville sulle Alpi francesi e in Norvegia". Ha quindi "allestito nella residenza di Gland, in Svizzera, una clinica privata per cercare di assisteregiorno e notte". ...