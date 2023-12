Corte dei Conti | report su Consiglio ricerca in agricoltura Esercizio 2021

Leggi su noinotizie

(Di domenica 24 dicembre 2023) Di Nino Sangerardi: I residui attivi, al 31.12., ammontano a 220.360.168 euro in diminuzione rispetto all’precedente(22.721.931 euro), quelli passivi sommano euro 106.544.560 anche questi in diminuzione a fronte del 2020(euro 116.661.998): “Questaprende atto degli sforzi messi in atto dall’Ente ma ribadisce come non sia più rinviabile una completa e definitiva ricognizione della parte attiva e passiva del bilancio, procedendo al riaccertamento dei residui attivi e passivi. Tale attività costituisce presupposto indefettibile per l’attendibilità delle risultanze contabili, e quindi per la tenuta “in concreto” degli equilibri di bilancio ivi rappresentanti”. E’ quanto si legge nella delibera delladeiin merito alla gestione finanziaria, anno, del ...