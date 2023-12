Corsa ai fornelli per 9 italiani su 10 | Natale 2023 a casa

(Di domenica 24 dicembre 2023) Quasi tutto pronto…quasi accesi per gliche trascorreranno quasi 3 ore (2,7) in cucina per imbandire le tavole delche quasi 9 su 10 (88%) hanno scelto di consumare apropria o con parenti e amici. Lo rivela una analisi Coldiretti/Ixè. L’85% di quelli che passeranno iltra le mura domestiche preparerà il menù. C’è anche un 7% che ordinerà tutto da asporto, mentre il 4% si affiderà alle pietanze portate da parenti o amici. Ilvede una media di quasi 8 commensali, con notevoli differenze tra le regioni. Secondo Coldiretti/Ixè siciliani e sardi faranno tavolate con una media di 10 persone, mentre i più solitari sono gli abitanti del Nord Ovest con 7 invitati. Cresce anche la spesa media per le tavole ...

Scatta laaicon gli italiani che trascorreranno quasi tre ore (2,7) in cucina per imbandire le tavole del Natale che quasi n ove su dieci (88%) hanno scelto di consumare a casa propria o con ...Scatta laaicon gli italiani che trascorreranno quasi tre ore (2,7) in cucina per imbandire le tavole. +10% la spesa per famigliaNatale, corsa ai fornelli: i toscani passeranno tre ore in cucina per imbandire le tavole. E spenderanno in media 105 ...E' quanto emerge da una ricerca della Coldiretti regionale. Per molti è già scattata la corsa ai fornelli con i pugliesi che trascorreranno oltre 3 ore in cucina per imbandire le tavole della vigilia ...