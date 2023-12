Condannato all’ergastolo l’hacker di GTA VI

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) –diciottenne che ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione di immagini inedite del videogioco Grand Theft Auto VI prima che fosse annunciato ufficialmente, è statoa trascorrere il resto della sua vita in una casa di reclusione, secondo quanto riportato dalla BBC. Un giudice britannico ha stabilito giovedì che Arion Kurtaj rappresenta un alto rischio per la società in quanto continua a manifestare l’intenzione di commettere crimini informatici. A agosto, una giuria londinese ha scoperto che Arion Kurtaj ha effettuato attacchi informatici contro Rockstar Games, lo sviluppatore di GTA VI, e altre aziende, tra cui Uber e Nvidia. Tuttavia, poiché Kurtaj è autistico e non è stato ritenuto idoneo a sostenere un processo, la giuria ha dovuto decidere se avesse commesso i fatti in questione, non se lo avesse fatto con ...