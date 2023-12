Compleanno Mbappé | anche Verratti tra gli invitati Mancano Messi e Neymar

Lo scorso 20 dicembre Kylianha spento 25 candeline per il suo. Il calciatore ha festeggiato in campo con la vittoria e la doppietta sul Metz, ma anche in privato con amici e parenti. Immancabile ovviamente la ...Nella gara della 17ª giornata di Ligue 1, il Psg supera per 3 - 1 il Metz., autore di una doppietta, realizza un grandissimo gol da fuori area, nel giorno del suo. Guarda il ...