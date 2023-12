Come sta Michael Schumacher | le cure di Corinna | i figli che gli parlano

... parliamo chiaramente di Michele Di Gregorio, portiere cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro che in questi anni siattestandouno dei migliori interpreti del ruolo in Italia. La sua ......della coscia sinistra dovesse lasciarlo fuori per più giornate con chi lo sostituiremo Non mi... Ritengo che una squadra importantel'Inter sia in campo nazionale che internazionale non possa ...Arbitra internazionale dal 2010, Manuela Nicolosi ha fatto parte della prima terna arbitrale femminile ad aver arbitrato una finale europea maschile, la Supercoppa UEFA che ha visto sfidarsi Liverpool ...