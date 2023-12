Come può uno scoglio | la recensione | Pio | Amedeo e l' onestà scorretta di un film che funziona

Leggi su movieplayer

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ladipuò uno: onesto nella risata, strutturato nella tecnica, divertito nell'esagerazione. Una commedia riuscita nel segno di Pio e(e Gennaro Nunziante). Ci voleva tanto? Pare di sì, a giudicare dal circondario. Ci voleva tanto, a far una commedia limpida e diretta, capace di far ridere e, intanto, capace pure di sciorinare le increspature di un corollario italiano che tanto fatichiamo a superare (diventando materia preziosa per la satira)? Diciamo, forse, che ci voleva un duo comicoPio e- che cattivi non sono, anzi -, e ci voleva unoGennaro Nunziante, regista che la commedia sa farla, sa dirigerla e sa anche scriverla (vedi alla voce Checco Zalone). A proposito di cattiveria: se Pio ehanno ...