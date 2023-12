Come nasce un candito e un canditore

Leggi su linkiesta

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo il sisma del 1783 sullo Stretto di Messina, per risollevare l’economia locale l’allora governo borbonico emanò una singolare normativa per incentivare l’imprenditoria internazionale nella città. Le regole erano quelle che vediamo anche oggi: importanti sgravi fiscali e agevolazioni per incentivare lo sviluppo economico. L’effetto fu positivo per il tessuto socio-economico del territorio e nacque una fiorente economia del settore agrumario che diete origine all’industria di trasformazione degli agrumi. Succhi, essenze, agrocotto (il succo concentrato destinato, tramite processo di purificazione, alla produzione dell’acido citrico) e agrumi in ogni forma partivano dal porto di Messina per raggiungere America Centrale, America del Sud, Russia e la vicina Europa. L’azienda più grande era di una famiglia inglese, la Sanderson & Son, che fece dell’industria agrumaria una specificità ...