Come collabora coi trafficanti di uomini | Bonelli | il delirio di Natale contro Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) No, Angelonon tace neppure a. E così, ecco servito il "natalizio" del leader dei Verdi. Nel mirino ovviamente il governo. Il tema? L'immigrazione. "purtroppo previsto l'accordo con la Tunisia del Governonasconde gravi violazioni dei diritti umani, esattamenteera accaduto con quello con la Libia, fautore dei lager con gli stupri e le torture. Anzi è la naturale prosecuzione proprio di quel drammatico patto perché le migliaia di migranti bloccati in mare alla partenza dai guardiacoste tunisini sono consegnati direttamente ailibici", spara ad alzo zero. E ancora, il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, aggiunge: "Gli stessiche Giorgia ...