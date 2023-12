Colombo ha diretto Roma-Napoli | l’analisi di Iannanto

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nuovo arbitraggio negativa durante una gara del: questa volta il protagonista èe comincia ad essere un po’ difficile credere che il caso possa sempre decidere che gli arbitri incappino sempre in una giornata storta quando incrociano il. Che ilnon stia attraversando un periodo di florido gioco, questo è lampante, ma come è vero che vincere aiuta a vincere è altrettanto vero che perdere aiuta a perdere. Se, ormai da 6/7 gare consecutive, sullo 0-0 o comunque con punteggio in bilico, arriva un gol contro che il Var avrebbe potuto annullare, non viene concesso un rigore che magari il Var avrebbe potuto richiedere la review all’arbitro, se viene annullato un gol agli azzurri dal Var quando lo stesso magari non poteva intervenire da protocollo (vedi Frosinone), è normale che le gare si ...

...al termine di Roma - Napoli per alcune decisioni dell'arbitronei confronti dei calciatori del Napoli, in particolare si è discusso delle due espulsioni di Politano, per rosso, e di ...Un big match dal profumo europeo che mette in palio punti pesanti per il quarto posto che saràdall'arbitrodella sezione di Como. Mourinho e Mazzarri, allenatori di Roma e Napoli (...Carlo Alvino ha criticato aspramente l'operato dell'arbitro Colombo per la sfida di ieri sera contro la Roma allo Stadio Olimpico. Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai ...Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a DAZN degli episodi dubbi di Roma-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a ...