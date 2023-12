Colico Walid Hibaoiu ucciso dal treno nel giorno del suo 18esimo compleanno

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il macchinista ha azionato il freno di emergenza ma non è riuscito ad evitare l’impatto., origini marocchine, residente ad Andalo Valtellino (Sondrio), è morto neldel suo diciottesimostava camminando sui binari quando è stato travolto dal. Il ragazzo avev trascorso la serata con gli amici in una discoteca di, al confine tra le province di Lecco e Sondrio per il diciottesimo. All’alba di sabato, poco dopo le sei del mattino, la tragedia. Il ragazzo, operaio, tre fratelli, fino a tre anni fa residente a Dubino, ha raggiunto i binari a poche centinaia di metri dalla discoteca. Per arrivare sulla massicciata avrebbe scavalcato una staccionata. Il diciottenne è stato ...

Hibaoiu, origini marocchine, ha perso la vita proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Il ragazzo aveva trascorso buona parte della notte con gli amici in una discoteca diper ...Hibaoiu, origini marocchine, ha perso la vita proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Il ragazzo aveva trascorso buona parte della notte con gli amici in una discoteca diper ...In provincia di Lecco Dramma a Colico, in provincia di Lecco, in Lombardia. Un giovane è stato investito e ucciso da un treno poco dopo le 6.30 di ieri mattina, sabato 23 dicembre. Il fatto è avvenuto ...Walid Hibaoui, classe 2005, cresciuto a Dubino e da quattro ... è avvenuto alle 6.30 nella zona del Trivio di Fuentes a Colico, non lontano dal Continental di via Nazionale. Indagini Quel che è ...