Colesterolo cattivo | da uno studio nuovi aiuti per la prevenzione

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un nuovo prodotto che agisce sul metabolismo delpuò rivelarsi uno strumento utile per attuare, in combinazione con la dieta e l'attività fisica, un intervento diprimaria in persone che presentano un aumento lieve o moderato dei livelli di.È quanto ha dimostrato loPaLiMERiCa, presentato al congresso della Società Italiana di Cardiologia, un trial clinico monocentrico randomizzato, condotto presso il policlinico San Matteo di Pavia, in cui è stato impiegato un nuovo prodotto a base di berberina, fitosteroli, polifenoli, trigonella, cioè fieno greco, ed estratto di carciofo. "Abbiamo visto una buona riduzione, fino al 25%, di LDL- ha spiegato il professor Giuseppe Derosa, dell'Università di Pavia - Fondazione Policlinico San Matteo, responsabile ...

