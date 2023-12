Classifica senza Errori Arbitrali 17 giornata | Napoli Penalizzato per la quinta vota consecutiva

Leggi su napolipiu

(Di domenica 24 dicembre 2023)17serie A. Ilsubisce ancora una volta decisionidiscutibili. Difficile ancora una volta parlare di calcio e gesti atletici dopo aver visto all’opera i campioni di Rocchi. Ilper lavolta. Imbarazzante la prein campo di Marcenaro dopo la disastrosa conduzione arbitrale di– Cagliari. Ma questo è il campionato dove l’arbitro Colombo dopo la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo – Juventus per circa due mesi non ha arbitrato in A. Sarà par condicio anche per la mancata espulsione di Cristante e per tutto quanto combinato in Roma – ...