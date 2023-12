Classifica Assist Serie A 2023 2024 | Dybala e Thuram in vetta

(Di domenica 24 dicembre 2023): i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco ladeglidellaA, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano.: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu. Quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gliman rappresentano ...

... le statistiche con i marcatori,e altri bonus utili per i fantallenatori MILANO - A due ...dell'Inter dalla Coppa Italia e proseguire la corsa dell'Inter in testa alla. Dusan ...... servito da Sukhytskyi, ha portato il primo goal per la squadra in testa alla, chiudendo ... segnano tre goal: il pareggio è arrivato da Garau , grazie a undi Piccinelli e Tenca, ...Il secondo in questa speciale classifica è Joel Embiid a quota 158 match di fila. Per i Lakers bene anche Anthony Davis con 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist realizzati. Da segnalare anche i 21 punti ...Inutili i 34 con 7 assist di Shai Gilgeous-Alexander ... Quinta vittoria di fila per Golden State, che risale la classifica ad Ovest grazie al 126-106 in casa contro Portland. Un successo che gli ...