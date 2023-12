Cinque aziende leader nel settore dei semiconduttori incorporano una nuova società | Quintauris | per portare avanti l’ecosistema RISC-V

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 24 dicembre 2023) La, fondata in Germania, ha nominato Alexander Kocher all’incarico di CEO MONACO–(BUSINESS WIRE)–Le principalineldeiRobert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP® Semiconductors e Qualcomm Technologies, Inc., hanno ufficialmente fondatoGmbH. La, con sede a Monaco, in Germania, mira al’adozione di-V a livello globale rendendo possibile lo sviluppo di hardware di prossima generazione. La creazione diè stata ufficialmente annunciata in agosto, con l’obiettivo di essere un’unica soluzione per consentire prodotti compatibili su base-V, fornire ...