Cinema | le pellicole senza tempo da guardare durante il periodo natalizio

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ilporta con sé l’atmosfera magica delle festività e non è completouna lista di film che trasportano gli spettatori in un mondo di gioia e tradizione. Questi film sono diventati dei veri classici che accompagnano le famigliele festività, regalando sorrisi e calore. Ecco alcuni tra i preferiti che ogni anno continuano a conquistare il pubblico di ogni generazione. Il classico che non ci si può perdereilè “Mamma, ho perso l’aereo”, nei cuori degli spettatori dal 1990: è la storia di Kevin, un bambino che, lasciato a casa per sbagliole festività, deve difendere la sua casa da due ladri. Si tratta di una narrazione comica e travolgente con la capacità di toccare l’animo degli spettatori ...

