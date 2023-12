Cinema in lutto | addio a Ugo Maria Morosi | indimenticabile quel personaggio e quella voce

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il mondo del teatro e delpiange la scomparsa di Ugo, attore e doppiatore di grande talento, scomparso all’età di 78 anni. Nato a Imperia,ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, dimostrandosi un artista versatile e appassionato.debuttò nelnel 1968 nel film “Chimera“, con Gianni Morandi, sotto la regia di EttoreFizzarotti. Dopo vari ruoli da caratterista in film come “Corruzione al palazzo di giustizia” e “Come perdere una moglie…e trovare un’amante” con Johnny Dorelli, nel 1977 ottenne il ruolo del protagonista Giulio Cafiero nello sceneggiato “Gli occhi del drago“, diretto da Piero Schivazappa e con Mario Adorf. Nello stesso anno,raggiunse il successo teatrale ...

PORTO SANT'ELPIDIO - Si è spenta a 47 anni Daniela Perticarà, donna speciale in tutto quello che faceva. Dal teatro, al cinema al terzo settore, è arrivata al vertice ...