Cina | prima nave da crociera di produzione nazionale inizia operazione di prova

(Di domenica 24 dicembre 2023) Shanghai, 24 dic – (Xinhua) – La “Adora Magic City”, lagrandedadidella, e’ partita oggi da un porto di Shanghai, avviando la suadi. La Adora Magic City e’ lunga 323,6 metri, con un peso lordo di 135.500 tonnellate e puo’ ospitare fino a 5.246 passeggeri in un totale di 2.125 camere per gli ospiti, secondo il suo costruttore, la CSSC Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. Ha 16 piani e un totale di 40.000 metri quadrati di spazio pubblico abitativo e ricreativo. Agenzia Xinhua