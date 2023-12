Cina | gru comuni svernano in una riserva naturale nello Shanxi

(Di domenica 24 dicembre 2023) Taiyuan, 24 dic – (Xinhua) – Un evento cui non si assiste tutti i giorni: piu’ di 10.000 grusono state recentemente avvistate mentrenella provincia cinese settentrionale dello. Scoprite come ladella zona umida del fiume Giallo (sezione di Hejin) sia diventata un paradiso invernale per gli uccelli migratori. Agenzia Xinhua

... 2023 Palazzo di Giustizia Crollo dellain via Genova, chiesti cinque rinvii a giudizio ... 2023 Migliori Bonus Casino Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Bonus senza deposito Ultime news, ...... 2023 Palazzo di Giustizia Crollo dellain via Genova, chiesti cinque rinvii a giudizio ...Migliori Bonus Casino Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Bonus senza deposito Ultime news Italia -, ...Shanghai, 24 dic - (Xinhua) - La "Adora Magic City", la prima grande nave da crociera di produzione nazionale della Cina, e' partita oggi da un porto di ...L'uomo - si apprende - è stato colpito dal carrello di una gru che si è messo in movimento a causa della pendenza del terreno durante le operazioni di smontaggio. Le sue condizioni non sono gravi.