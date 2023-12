Cina | adottate misure per far fronte a ondata di freddo nello Jilin

La firma del regolamento e' prevista per il 22 novembre 2023 ed entrera' in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La ... (247.libero)

'In risposta a queste 'sanzioni' saranno inevitabilmentemisure appropriate e ...Nel 2024 la Russia continuerà a sviluppare anche in campo militare la sua 'partnership strategica' con la...... dal momento che non vengonomisure concrete per soddisfare le richieste di imprese ... 'LANTERNE ROSSE' È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLAVUOI RICEVERLA OGNI GIOVEDI' SULLA TUA ...Shanghai, 24 dic - (Xinhua) - La "Adora Magic City", la prima grande nave da crociera di produzione nazionale della Cina, e' partita oggi da un porto di ...Il governo cinese ha annunciato delle nuove leggi volte a regolare, e limitare, le microtransazioni nei videogiochi. Questi nuovi decreti, però, risultano così severi da poter, potenzialmente, annient ...