(Di domenica 24 dicembre 2023) Mathieu van dernon ha rivali nele domina l’appuntamento ad Anversa della Coppa del Mondo: “In partenza ho commesso un errore, sbagliando a nel chiudere il pedale. A quel punto sono rimasto chiuso nel caos del gruppo e mi è servito tempo per rientrare nelle posizioni di testa. Tuttavia, sentivo di, quindi non sono andato nel panico. Ho preferito prendermi il tempo necessario per rientrare nelle posizioni di testa. Per tutto l’anno ho sentito di avere buone gambe, anche su strada. I problemi alla schiena che lo scorso anno mi avevano dato fastidio nelvanno molto meglio. Questo mi consente di dare tutto e penso sia questa la differenza principale. Al momento le cose vanno, non posso lamentarmi”. Su van, secondo ...

