Ciclocross | Mathieu van der Poel | “Sapevo di stare bene Occhio a van Aert | sappiamo di cos’è capace”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ennesima prova di forza pervan derche al momento non ha rivali nel. Il neerlandese ha dominato la tappa di Coppa del Mondo ad Anversa, nonostante un problema in partenza, battendo nettamente l’avversario di lusso Wout van. Le parole all’arrivo: “In partenza ho commesso un errore, sbagliando a nel chiudere il pedale. A quel punto sono rimasto chiuso nel caos del gruppo e mi è servito tempo per rientrare nelle posizioni di testa. Tuttavia, sentivo di, quindi non sono andato nel panico. Ho preferito prendermi il tempo necessario per rientrare nelle posizioni di testa”. E ancora: “Per tutto l’anno ho sentito di avere buone gambe, anche su strada. I problemi alla schiena che lo scorso anno mi avevano dato fastidio nel...

