Ciclismo | Nairo Quintana | “Non ho più 20 anni | sono motivato per aiutare Mas”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il colpo a sorpresa della Movistar, che ha messo in scena un mercato a dir poco rivoluzionario, è stato sicuramente quello di. Ritorno alla base per il colombiano che aveva iniziato la carriera nel World Tour proprio nella compagine spagnola. Ricordiamo che nell’ultima stagione per lui uno stop forzato causa positività al tramadol. Le sue parole a El Pais: “Tutti vogliono che io vinca, ma bisogna essere consapevoli che è arrivata una nuova generazione di corridori che va fortissimo. Anche se ho molta voglia di correre e ho ancora un buon motore, non credo che sarò lo stesso corridore di prima, con tutti questi grandi vincenti sulla scena”. Ci sarà più un ruolo da gregario: “Ho brillato come ciclista per circa un decennio, abbiamo visto quanti ciclisti della mia generazione hanno già abbandonato le corse negli ultimi due ...

