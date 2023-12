“Ci ha lasciati per sempre” Stefano | lo schianto è stato devastante | è morto sul colpo a 20 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tragedia sulla strada, il giovanissimo non ce la fa e muore sul. La sua famiglia piange la dolorosa perdita: il ragazzo stava viaggiando lungo l’autostrada A4, quando poco dopo le 6 è avvenuto uno scontro tra un suv Volkswagen T Roc e un camion. L’incidente drammatico è avvenuto a poca distanza dal casello di Marcallo Mesero, nel Milanese. Ventenne muore nel drammatico incidente avvenuto all’alba. Purtroppo per il giovanissimo ogni speranza è stata vana: il ragazzo di appena 20è deceduto sul posto a causa del violento scontro avvenuto tra i due mezzi, di cui uno pesante. La vittima si chiamavaSughi ed era residente a Biella. Leggi anche: Incidente choc in centro, furgone sfonda vetrina e finisce dentro una profumeria. Ci sono feritiSughia solo 20 ...