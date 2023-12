Chiesa in crisi | il Papa apre alle coppie gay | ma rompe con l' Africa

... alla vigilia di Natale offre una riflessione su temi come la sicurezza in città, la... La gente oggi, distratta anche dai social, sembra sempre più disinteressata da ciò che dice la. Come ...Secondo le statistiche del governo statunitense, laha stimolato una migrazione record di ... Successivamente ha ammorbidito la sua posizione nei confronti dellacattolica e ha ripristinato ...Il senso della chiesa Ulderico Maggi, che dirige la Comunità a Milano ... soprattutto in tempi di profonda crisi economica e sociale. Secondo il report sulla povertà pubblicato dall’Istat il 25 ...Si moltiplicano i rifiuti di conferenze episcopali e vescovi ad applicare la "Fiducia supplicans". Dubbi non solo sulle coppie omosessuali, ma anche sui poligami ...