Chiara Ferragni | le prossime mosse della Procura | rischia indagine per frode in commercio | persi altri 100mila follower

Continua ad essere al centro delle discussioni il caso che vede coinvolti Balocco e Chiara Ferragni . Nelle ultime ore, però, a far parlare non ... (dailynews24)

Lo scandalo - pandoro analizzato dalla professoressa che ha fatto della influencer una materia di studioha "tradito il patto di fiducia che la lega ai suoi followers. Ha calato la maschera, rivelando loro che lei è effettivamente un'azienda e come tale ragiona". Poi con il video di scuse ...Non si fa che parlare di. Da quando le è stata imposta una pesante multa ed è balzato agli onori di cronaca il cosiddetto pandoro - gate, l'influencer è la protagonista di molti titoli della stampa e dei media.Chiara Ferragni mantiene il silenzio social. Fedez, che è ricomparso oggi su Instagram con alcune ‘stories’ riguardanti la chiusura della stagione del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’. Nessun ...Chiara Ferragni ancora in silenzio social, completamente sparita da ogni piattaforma dallo scorso 18 dicembre, quando ha pubblicato il noto video di scuse in seguito alla diffusione della notizia ...