Chiara Ferragni e la madre Marina Di Guardo | dopo lo scandalo un indizio pesantissimo

(Di domenica 24 dicembre 2023) La fine dei mondi è arrivata il 14 dicembre. Poi il silenzio, rotto solo dal video lacrimoso di unafintamente acrilica, le scuse e la donazione. Quindi la valanga di pandori e uova continuava a ingrossarsi. E si parla di fine dei mondi, plurale, perché qui si parla di mamma,Di: proprio come per, l'ultimo post è del 14 dicembre. Ora, prendiamola un po' larga. Provate a riflettere su cosa provate davanti a queste foto: la porcellana bianca di un piatto che offre uno spaghetto fa-vo-lo-so; il barattolino di crema incastonato tra quattro dita che non impallano neppure una lettera del marchio; la spazzola con impugnatura fucsia; la terrazza al mare e il sole che tramonta; il calice giallo paglierino tutto bollicina; le scollature, i collant neri e i tacchi alti; uno ...

Il duro colpo inflitto dal pandoro-gate a Chiara Ferragni potrebbe finire con un epilogo inaspettato. come una discesa in campo dell'influencer. ... (liberoquotidiano)

Io dico subito: non mi sento di crocifiggere. Così come, del resto, non l'ho mai beatificata. Il peccato originale del nostro tempo, dei social soprattutto, è quello di inserire nella categoria dei beati i nostri idoli. ...Oggi però sembrano di tornare in uso anche tra i giovani, le portano senza problemicome Kate Middleton, ma anche i Måneskin e Harry Styles. Ecco, se una novità c'è, questa è proprio ...«È stata una stagione dura»: Fedez torna sui social e subito il popolo del web affamato si rianima attendendo aggiornamenti sul pandorogate che ha travolto Chiara Ferragni.Non è certo un periodo facile per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digital, nonostante il silenzio social che si è imposta da quasi una settimana, continua a far parlare di lei ...