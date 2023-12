Chi lo ha aspettato fuori per 2 ore Jannik Sinner al ristorante | incredibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nei giorni entusiasmanti delle Atp Finals, ilCasa Fiore dello chef e proprietario Davide Fiore a Torino è diventato "Casa"., sconfitto solo in finale da Nole Djokovic, l'aveva eletto suo quartiere generale serale e il merito è senza ombra di dubbio del patron. L'altoatesino non è l'unico ad apprezzare cucina e atmosfera del, dal momento che era il locale preferito anche di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus, un professionista maniacale che non lascia nulla la caso, tanto meno a tavola. "- spiega lo chef Fiore alla Gazzetta dello Sport -, a parte le sere in cui è sceso in campo, è venuto sempre a cena da noi. Ma quella settimana abbiamo avuto praticamente tutti i big del tennis"., come CR7, gli è apparso ...