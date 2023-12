Chi glielo dice ai tifosi del Bologna che la Superlega potrebbe scombussolare tutto?

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 24 dicembre 2023) E adesso chi lo, alle tifose e aidel, che “L'anno che verrà”non catapultarli nell’innominabile, perché i superleghisti hanno vinto e niente sarà più come prima? Il giocattolo di A22 ha l’effetto di una strada chiusa alle legittime ambizioni conquistate sul campo: il meccanismo delle franchigie, senza promozioni né retrocessioni, sitoglierà al calcio (e al fantacalcio?) il motivo per cui generazioni di spettatrici e spettatori lo hanno sempre seguìto, ovvero la classifica, la graduatoria, misurarsi coi migliori o salvarsi per non sprofondare tra gli outsider. E se fosse, invece, che l’inopinata quanto discussa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea aprirà nuove porte antiche, chiudendo qualche portone fine a se stesso? Allo stadio Renato dall’Ara ...