Cessione Milan | Cardinale vende agli arabi? Le ultime news | ESCLUSIVA

Certo ilnon lo lascerà partire facilmente, ma un'offerta faraonica potrebbe spingere la società rossonera a fare unaeccellente per poi finanziare il mercato in entrata come accaduto ......Champions con il Barcellona (ricordi l'attacco all'Uefa prima del quarto di Champions con il... Guido - Per me ladi Elmas è quanto mai opportuna. Sono sempre stato un suo grande ...Certo il Milan non lo lascerà partire facilmente, ma un’offerta faraonica potrebbe spingere la società rossonera a fare una cessione eccellente per poi finanziare il mercato in entrata come accaduto ...E' tutto fatto per la cessione di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone lascia il Napoli, alla ricerca di maggiore spazio, e si è sottoposto ieri alle visite mediche accompagnato dal ...