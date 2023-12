Ceccarini | “Napoli? Zanoli è in uscita | si seguono…”

(Di domenica 24 dicembre 2023): “è in, si seguono Faraoni e Mazzocchi, sondati Hojbjerg e Soumarè, su Ostigard…” Niccolò, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delnel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Queste le sue parole:su“Cominciamo dalla difesa doveuscirà. Il Genoa è in pole position anche se sono arrivate richieste dall’estero, in particolare da Bournemouth e Benfica. È chiaro che la sua partenza (solo con la formula del prestito secco) dovrà essere compensata dall’arrivo di un altro giocatore. Le opzioni sono Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona Al momento le opzioni sono Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona. Il discorso però non si ...

: CAPODANNO IN PIAZZA PLEBISCITO . A partire dalle ore 21 in Piazza Plebiscito si ... RICCIONE: CAPODANNO NEL PIAZZALE. A partire dalle 22 nel Piazzaleconcerto gratuito con ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò, direttore di TMW: 'Sul rinnovo di Osimhen respiriamo grande fiducia, ma fino a che non ...al..."La cessione di Elmas al Lipsia per una cifra di 25 milioni di euro porta nelle casse azzurre una cifra importante da poter reinvestire".Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, obiettivo Buchanan. Il Milan insiste per Lenglet e Guirassy. Napoli, arriverà anche un difensore centrale. E per il centrocampo ipotesi Soumaré ...