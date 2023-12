“C’è grande rabbia” | notizia da SKY | Napoli infuriato dopo la gara dell’Olimpico

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ancora polemichela, da Sky Sports fanno sapere di unper un motivo in particolare: i dettagli Continua il periodo nero in casala disfatta totale in Coppa Italia contro il Frosinone è arrivata un’altra sconfitta contro la Roma, all’Olimpico. Unache Mourinho ha impostato sul piano dell’aggressività, come al solito, giocando sulla capacità di controllare i nervi dei calciatori del. Gli azzurri non sono riusciti a controllarsi e anzi sono caduti nel tranello varie volte, vedi le espulsioni di Politano e Osimhen, che addirittura tornerà in campo con la maglia delal ritorno dalla Coppa d’Africa (il 14 febbraio). Roma-, ...