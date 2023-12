Caso Ferragni | l’influencer al parco con i figli | clausura finita

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Chiaraè uscita dallacui l’aveva indotta ildelle sponsorizzazioni ingannevoli: dopo l’uscita sui social per ammettere lo sbaglio, “di comunicazione”, dirsene pentita e annunciare una donazione che suona come un risarcimento, è arrivata l’uscita nella vita reale.si è concessa una passeggiata nelSempione di Milano, con mamma e, con un giro in trenino per i piccoli Vittoria e Leone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Chiaraè uscita dalla clausura cui l'aveva indotta ildelle sponsorizzazioni ingannevoli: dopo l'uscita sui social per ammettere lo sbaglio, "di comunicazione", dirsene pentita e annunciare una ...... non ben dichiarata che ha portato comunque lauti guadagni ae all'azienda di dolciumi ... In ogni, Laura Pausini ha poi chiuso la questione dicendo subito dopo:Natale ci ricorda perché i tassi di natalità sono bassi in Italia: fare i figli abbatte la qualità della vita, guardate Maria e Giuseppe al freddo di Betlemme.Difficile asserire con certezza che le vendite del brand Ferragni siano calate per effetto boomerang del caso pandoro ma quel che è certo è che le persone che entrano negli store sono davvero poche. A ...