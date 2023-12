Cardinale Zuppi | “Il presepe non si può imporre per legge | rischia di diventare antipatico”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Famiglia, ricordi, Papa Bergoglio, migranti, omosessualità,, conflitti, questi gli argomenti che il, o Don Matteo come preferisce essere chiamato, ha affrontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Quasi una confessione, che ha portato alla luce molti dei punti critici che la Chiesa cattolica sta affrontando in questo periodo, a partire L'articolo proviene da Il Difforme.

L' amore unisce, non distrugge. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi nell'omelia della messa per Maria Patrona dei Carabinieri. Commentando un ... (tg24.sky)

Chiesa gremita per il funerale della laica che coordinava le attività del santuario, morta martedì in un incidente stradale. Al rito funebre ha ... (247.libero)

In Ucraina la pace non solo dovrà essere « giusta » ma anche « sicura ». Il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria ... (linkiesta)

Leggi anche Ceneri sepolte nei luoghi cari ai defunti: via libera dal Vaticano dopo la richiesta delI veleni di Salvini e Tajani sull'accordo con l'Albania: ombre sul protocollo ...Dalle pagine del Corriere della Sera , ile presidente della Cei, Matteo, lancia un appello a non criminalizzare chi salva vite umane. "Se ci fossero responsabilità o connivenze, è ...Sono parole misurate, come sempre dovrebbero essere quelle di chi ha votato la propria vita a un Bene superiore, quelle che il cardinale Matteo Maria Zuppi pronuncia, tornando sulla questione della ...Guai a criminalizzare l'umanitario". Dalle pagine del Corriere della Sera, il cardinale e presidente della Cei, Matteo Zuppi, lancia un appello a non criminalizzare chi salva vite umane. "Se ci ...