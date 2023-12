Cara Ferragni | ci sono cose che non si possono comprare

(Di domenica 24 dicembre 2023) Chiaraha chiesto pubblicamente scusa mettendoci la faccia. Bene. L’influencer ha inoltre ammesso di aver sbagliato, seppur solo parzialmente, liquidando tutta la vicenda come un mero errore di comunicazione, sebbene appaia evidente che non si sia trattato solo di questo. Ma soprassediamo, e proviamo a fidarci della buona fede dell’inconsolabile fashion blogger (esercizio tutt’altro che semplice, ma vabbè). C’è tuttavia un passaggio cruciale nel discorso dellasu cui è necessario focalizzare l’attenzione, soffermarsi un momento e porsi dei seri interrogativi. Non fosse altro per l’importante seguito di cui gode la nota fashion blogger tra i giovanissimi, e per la significativa influenza da lei esercitata su tale segmento di popolazione. Dei quasi 30 milioni di follower che la bella influencer può vantare sul suo account Instagram, una ...

La questione del pandoro solidale è costataa Chiara: dopo la multa di oltre un milione di euro per 'pratica commerciale scorretta' da parte dell'Antitrust, l'esposto presentato da Codacons e Assourt in 104 procure d'Italia ha ......l'Antitrust ha condannato con una multa di un milione di euro due società collegate alla... Cioè, non ha capito che non ho multato io la suabest friend . Il secondo è che lei sa che io ...Chi è Fabio Maria Damato: manager di Chiara Ferragni diventato "famoso" dopo il caso Balocco, tutte le informazioni sul suo braccio destro.Conosciuto in The Ferragnez, Fabio Maria Damato segue Chiara Ferragni nelle sue attività imprenditoriali, sociali e nella comunicazione.