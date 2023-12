Capodanno con Ligabue ad Alghero | ma prima la chiusura del tour a Zurigo

Leggi su lopinionista

(Di domenica 24 dicembre 2023) foto di Maurizio Bresciani– Dopo il grande successo di pubblico e di critica per ilitaliano, domenica 31 dicembresarà in concerto in Piazzale della Pace ad, protagonista del Cap D’Any 2023-2024. In attesa dei festeggiamenti per il nuovo anno, giovedì 28 dicembre Lucianosarà in concerto all’Hallenstadion di(Svizzera) per la 30ª ed ultima tappa delprodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, iniziato con 2 emozionanti concerti all’Arena di Verona (9 e 10 ottobre) e proseguito con 27 date nei principali palasport italiani. Ad accompagnare Lucianosul palco “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), ...