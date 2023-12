Calciomercato Napoli | Sabatini su Mazzocchi | ' Ci vuole dignità per fare l' operazione'

Il nuovo direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, parla in conferenza stampa delle possibili cessioni di Dia e Mazzocchi. Guarda il ...Inzaghi e Baroni (Ansafoto) -.itE ovviamente Roma -di ieri sera in cui è successo di tutto con 12 ammoniti e 2 espulsi, in un big match che ha reso la corsa Champions ancora più ...Nove squalificati e la curva del Verona chiusa per due partite. Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la diciassettesima giornata di Serie A. L'Hellas dunque non avrà la propria curva per le g ...Per il Napoli è crisi nera, che si è decisamente acuita dopo la sconfitta per 2-0 subita per mano della Roma allo stadio Olimpico. Walter Mazzarri (LaPresse) – Calciomercato.it Gli azzurri hanno ...