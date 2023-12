Calciomercato Milan – Difensore | si valuta il profilo di Mukiele

Il Milan vuole ingaggiare Matija Popovic a parametro zero per il Calciomercato di gennaio. Ecco le ultime news sul classe 2006 da 'Relevo' (pianetamilan)

Opta riporta che ilha subito 64 gol nel 2023 tra tutte le competizioni, record negativo per i rossoneri nella loro storia in un singolo anno solare.Ilsoffre, ma con determinazione resiste alle sfide, il Bologna vola alto e sogna, la Fiorentina pensa in grande, mentre il Napoli abdica e affronta le difficoltà di una stagione complessa, ...i calciatori sono al centro del calcio e con i calciatori adatti hai più possibilità di vincere". Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, obiettivo Buchanan. Il Milan insiste per Lenglet e Guirassy.Arrivano novità sull'infortunio di Fikayo Tomori, uscito anzi tempo nel match del Milan contro la Salernitana ... con il centrale che tornerà dunque a disposizione ben dopo la fine del calciomercato ...