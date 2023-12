Calciomercato com – Difesa da rifare | il Milan corre | il piano per gennaio | spunta una nuova opzione | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 dicembre 2023) 2023-12-24 19:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Unada, e in fretta. Gli esami strumentali hanno dato albrutte notizie, l’infortunio di Fikayo Tomori è serio (lesione miotendinea al bicipite femorale) e terrà l’inglese ai box per un paio di mesi. Tomori out, come Kalulu e Thiaw prima di lui, con un Kjaer in condizioni non ottimali e un Pellegrino mai visto all’opera. Impossibile proseguire con un reparto in queste condizioni, intervenire sul mercato diventa un obbligo sempre più impellente in una situazione delicata anche per la posizione sempre meno salda di Stefano Pioli e l’intenzione della società è di portare aello i primi accorgimenti già nei primi giorni diper non ...