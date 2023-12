Cagliari | infermiera investita da auto pirata | si costituisce 34enne

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – È una tassista di 34 anni la responsabile dell'investimento di un’43enne venerdì all'alba. La donnaè ricoverata in gravissime condizioni e la responsabile era fuggita senza prestarle soccorso. Oggi si è presentata al Comando della Polizia locale diassieme al suo avvocato. — [email protected] (Web Info)

...gravissime condizioni È una tassista di 34 anni la responsabile dell'investimento di un'... Oggi si è presentata al Comando della Polizia locale diassieme al suo avvocato.Ancora critiche le condizioni della donna Di: Redazione Sardegna Live Sono ancora purtroppo molto gravi le condizioni dell'quarantenne del Santissima Trinità di- investita venerdì mattina tra via Santa Maria Chiara e via Calamattia mentre stava andando al lavoro - e la Polizia locale, a meno di ...Si è presentata questa mattina con il suo avvocato al comando della Polizia locale, dopo essere stata individuata, la donna, a quanto si apprende una tassista, che venerdì mattina ha investito tra via ...A meno di 48 ore dall'incidente, il personale del Corpo di Polizia Locale ha individuato l'autoveicolo investitore e il suo conducente.