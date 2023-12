Cagliari | infermiera investita da auto pirata | si costituisce 34enne

(Di domenica 24 dicembre 2023) Pubblicato il 24 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – È una tassista di 34 anni la responsabile dell'investimento di un’43enne venerdì all'alba. La donnaè ricoverata in gravissime condizioni e la responsabile era fuggita senza prestarle soccorso. Oggi si è presentata al Comando della Polizia locale diassieme al suo avvocato. — [email protected] (Web Info)

